Астон Вилла - Ювентус 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ювентус, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Ювентус
Турин, Италия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|6
|пз
|Росс Баркли
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|37
|зщ
|Николо Савона
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|22
|нп
|Тимоти Веа
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0