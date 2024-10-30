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Астон Вилла - Ювентус 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Астон Вилла
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ювентус, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Ювентус
Турин, Италия
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
6АнглияпзРосс Баркли
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглияпзМорган Роджерс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
37ИталиязщНиколо Савона
27ИталияпзАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
22СШАнпТимоти Веа
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАстон Вилла2 : 2
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Астон Вилла
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур4 : 1Астон Вилла
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 0Ювентус
09.11.2024Италия — Серия А12-й турЮвентус2 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 1Ювентус
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 2Ювентус
30.10.2024Италия — Серия А10-й турЮвентус2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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