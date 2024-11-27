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Ахмат - Зенит 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ахмат
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
10.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Зенит
06.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЗенит3 : 0Ахмат
28.06.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат2 : 1Зенит
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турАхмат1 : 5Зенит
29.03.2024Россия — МФЛГруппа БЗенит4 : 0Ахмат
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЗенит2 : 1Ахмат
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4Зенит
25.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 0Ахмат
05.11.2022МИР Российская Премьер-лига16-й турЗенит1 : 2Ахмат
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турАхмат0 : 0Зенит
24.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й тур2 : 1Ахмат
10.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Зенит
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат4 : 0
06.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЗенит3 : 0Ахмат
03.11.2024МИР Российская Премьер-лига14-й турАхмат0 : 2
23.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й тур0 : 1Зенит
15.11.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Зенит
10.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Зенит
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит3 : 1
06.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЗенит3 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени. В первом матче победил «Зенит» — 3:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 27.11
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 28.11
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
27.11
Сочи
Динамо Мх
27.11

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