Ахмат - Зенит 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени. В первом матче победил «Зенит» — 3:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|27.11
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|28.11
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|27.11
| Сочи
Динамо Мх
|27.11