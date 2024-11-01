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Дерби Каунти - Суонси Сити 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Дерби Каунти
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Суонси Сити, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити2 : 1Дерби Каунти
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Дерби Каунти0 : 0Суонси Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Суонси Сити2 : 1Дерби Каунти
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Дерби Каунти2 : 0Суонси Сити
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Суонси Сити2 : 3Дерби Каунти
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Дерби Каунти0 : 0Суонси Сити
01.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити1 : 1Дерби Каунти
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Дерби Каунти2 : 1Суонси Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Дерби Каунти
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Дерби Каунти1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Дерби Каунти
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Дерби Каунти
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Дерби Каунти1 : 1
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Суонси Сити3 : 4
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Суонси Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Суонси Сити1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 2Суонси Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Суонси Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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