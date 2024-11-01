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Динамо Тб - Динамо Бт 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
Динамо Тб
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Динамо Бт, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
23.09.2024Грузия — Высшая лига25-й турДинамо Бт1 : 1Динамо Тб
23.05.2024Грузия — Высшая лига16-й турДинамо Тб1 : 2Динамо Бт
08.04.2024Грузия — Высшая лига7-й турДинамо Бт2 : 0Динамо Тб
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турДинамо Тб6 : 2Динамо Бт
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турДинамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022Грузия - Высшая лига29-й турДинамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022Грузия - Высшая лига20-й турДинамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Тб0 : 0Динамо Бт
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й тур1 : 0Динамо Тб
09.11.2024Грузия — Высшая лига32-й тур1 : 1Динамо Тб
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й турДинамо Тб0 : 2
28.10.2024Грузия — Высшая лига30-й тур2 : 0Динамо Тб
19.10.2024Грузия — Высшая лига29-й турДинамо Тб5 : 1
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й турДинамо Бт0 : 1
08.11.2024Грузия — Высшая лига32-й тур1 : 0Динамо Бт
02.11.2024Грузия — Высшая лига31-й турДинамо Бт1 : 0
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й тур3 : 3Динамо Бт
18.10.2024Грузия — Высшая лига29-й турДинамо Бт3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3370
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3364
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3362
4 Динамо Бт3349
5 Самгурали3339
6 Динамо Тб3339
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133334
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3327

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