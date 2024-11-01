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Сабуртало - Колхети-1913 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
Сабуртало
Колхети-1913

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Колхети-1913, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
22.09.2024Грузия — Высшая лига25-й турКолхети-19132 : 6Сабуртало
23.05.2024Грузия — Высшая лига16-й турСабуртало0 : 2Колхети-1913
06.04.2024Грузия — Высшая лига7-й турКолхети-19131 : 2Сабуртало
21.10.2018Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало4 : 1Колхети-1913
11.08.2018Грузия - Высшая лига20-й турКолхети-19131 : 3Сабуртало
11.05.2018Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало5 : 0Колхети-1913
10.03.2018Грузия - Высшая лига2-й турКолхети-19131 : 4Сабуртало
15.10.2017Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало6 : 3Колхети-1913
29.07.2017Грузия - Высшая лига20-й турКолхети-19130 : 0Сабуртало
09.05.2017Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало1 : 2Колхети-1913
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й тур0 : 1Сабуртало
08.11.2024Грузия — Высшая лига32-й турСабуртало3 : 2
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й тур0 : 2Сабуртало
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й тур0 : 1Сабуртало
20.10.2024Грузия — Высшая лига29-й турСабуртало3 : 0
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й турКолхети-19133 : 1
09.11.2024Грузия — Высшая лига32-й тур3 : 0Колхети-1913
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й турКолхети-19131 : 1
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й тур3 : 1Колхети-1913
19.10.2024Грузия — Высшая лига29-й турКолхети-19130 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3370
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3364
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3362
4 Динамо Бт3349
5 Самгурали3339
6 Динамо Тб3339
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133334
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3327

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