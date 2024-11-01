Сабуртало - Колхети-1913 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Колхети-1913, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|23.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|21.10.2018
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|11.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|10.03.2018
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 4
|15.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|6 : 3
|29.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|09.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|33
|70
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|33
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|33
|62
|4
|Динамо Бт
|33
|49
|5
|Самгурали
|33
|39
|6
|Динамо Тб
|33
|39
|7
|Гагра
|33
|35
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|33
|34
| 9
Стыковая зона
|Телави
|33
|30
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|33
|27