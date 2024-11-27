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Бешикташ - Маккаби Т-А 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Бешикташ
Маккаби Т-А

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Маккаби Т-А, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
02.12.2011Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турМаккаби Т-А2 : 3Бешикташ
15.09.2011Лига ЕвропыГруппа E. 1-й турБешикташ5 : 1Маккаби Т-А
24.11.2024Турция — Суперлига13-й турБешикташ2 : 4
10.11.2024Турция — Суперлига12-й тур0 : 0Бешикташ
06.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБешикташ2 : 1
02.11.2024Турция — Суперлига11-й турБешикташ1 : 3
28.10.2024Турция — Суперлига10-й тур2 : 1Бешикташ
10.11.2024Израиль — Премьер-лига10-й тур0 : 4Маккаби Т-А
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур5 : 0Маккаби Т-А
02.11.2024Израиль — Премьер-лига9-й турМаккаби Т-А0 : 1
28.10.2024Израиль — Премьер-лига8-й тур3 : 1Маккаби Т-А
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турМаккаби Т-А1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио412
2
1/8 финала
Аякс410
3
1/8 финала
Галатасарай410
4
1/8 финала
Айнтрахт Ф410
5
1/8 финала
Андерлехт410
6
1/8 финала
Атлетик Б410
7
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур49
8
1/8 финала
Стяуа49
9
Плей-офф
Лион47
10
Плей-офф
Рейнджерс47
11
Плей-офф
Олимпиакос47
12
Плей-офф
Будё-Глимт47
13
Плей-офф
Мидтьюлланн47
14
Плей-офф
Ференцварош46
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед46
16
Плей-офф
Виктория Пльзень46
17
Плей-офф
АЗ Алкмар46
18
Плей-офф
Бешикташ46
19
Плей-офф
Хоффенхайм45
20
Плей-офф
Рома45
21
Плей-офф
Фенербахче45
22
Плей-офф
Порту44
23
Плей-офф
Славия П44
24
Плей-офф
Эльфсборг44
25 Реал Сосьедад44
26 Брага44
27 Твенте43
28 Мальмё43
29 Карабах43
30 Юнион42
31 РФШ42
32 Ницца42
33 ПАОК41
34 Лудогорец41
35 Маккаби Т-А40
36 Динамо К40

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