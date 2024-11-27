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Фиорентина - Пафос 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
28 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Фиорентина
Пафос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Пафос, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Пафос
Пафос, Кипр
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
ИспанияХуан Карлос Мардонес Карседо
История личных встреч
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 2Фиорентина
10.11.2024Италия — Серия А12-й турФиорентина3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Фиорентина
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 1Фиорентина
23.11.2024Кипр — Первый дивизион11-й турПафос2 : 1
10.11.2024Кипр — Первый дивизион10-й тур0 : 1Пафос
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турПафос1 : 0
03.11.2024Кипр — Первый дивизион9-й турПафос4 : 0
28.10.2024Кипр — Первый дивизион8-й тур1 : 2Пафос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Истанбул Башакшехир42
32 Панатинаикос31
33 Петрокуб41
34 Млада-Болеслав30
35 Динамо Мн30
36 Ларн30

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