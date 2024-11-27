Серкль Брюгге - Хартс 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серкль Брюгге - Хартс, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|23.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|0 : 5
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|3 : 0
|23.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Легия
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ягеллония
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Рапид В
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Хайденхайм
|3
|9
| 7
1/8 финала
|Шэмрок Роверс
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Фиорентина
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Пафос
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Олимпия Л
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Лугано
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Хартс
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Гент
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Викингур Р
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Серкль Брюгге
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Юргорден
|3
|4
| 17
Плей-офф
|АПОЭЛ
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Бетис
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Борац Б-Л
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Целе
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Омония
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Мольде
|3
|3
| 23
Плей-офф
|ТСЦ
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ТНС
|3
|3
|25
|Астана
|3
|3
|26
|ХИК
|3
|3
|27
|Санкт-Галлен
|3
|3
|28
|Ноа
|3
|3
|29
|Копенгаген
|3
|2
|30
|ЛАСК
|3
|2
|31
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|32
|Панатинаикос
|3
|1
|33
|Петрокуб
|4
|1
|34
|Млада-Болеслав
|3
|0
|35
|Динамо Мн
|3
|0
|36
|Ларн
|3
|0