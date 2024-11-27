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Динамо Мн - Копенгаген 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Капитал Банк Арена — запасное поле (Сумгаит, Азербайджан), вместимость: 3000
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Михал Оченаш (Словакия);
Динамо Мн
Копенгаген

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Копенгаген, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал Банк Арена — запасное поле (Сумгаит, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Копенгаген
Копенгаген, Дания
21БеларусьврФёдор Лапоухов
2БеларусьзщВадим Пигас
33БеларусьзщДенис Поляков
4БеларусьзщАлексей Гаврилович
66Бразилиязщ Раи
24РоссияпзДаниил Куликов
14НигерияпзРеймонд Адеола
88БеларусьпзНикита Демченко
74БеларусьнпПавел Седько
19БеларусьнпДмитрий Подстрелов
9НигериянпСтивен Альфред
1АнглияврНатан Тротт
13МексиказщРодриго Хуэскас
5БразилиязщГабриэл Перейра
2НидерландызщКевин Дикс
15ПерузщМаркос Лопес
36ДанияпзУильям Клем
12ДанияпзЛукас Лерагер
8ДанияпзМагнус Маттссон
17ДаниянпВиктор Фрохольдт
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
9РоссиянпГерман Онугха
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
25.11.2024Беларусь — Высшая лига29-й турДинамо Мн1 : 0
22.11.2024Беларусь — Высшая лига20-й тур1 : 1Динамо Мн
11.11.2024Беларусь — Высшая лига28-й тур0 : 0Динамо Мн
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур4 : 0Динамо Мн
02.11.2024Беларусь — Высшая лига27-й турДинамо Мн2 : 0
24.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турКопенгаген2 : 1
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 1Копенгаген
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турКопенгаген2 : 2
04.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 14-й турКопенгаген2 : 2
27.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 13-й тур0 : 0Копенгаген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Истанбул Башакшехир42
32 Панатинаикос31
33 Петрокуб41
34 Млада-Болеслав30
35 Динамо Мн30
36 Ларн30

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