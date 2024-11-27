04:08 ()
Онлайн трансляции
Четверг 28 ноября
Свернуть список

Локомотив М - Динамо М 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Локомотив МДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2Локомотив М
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М0 : 2Локомотив М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0Динамо М
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1Локомотив М
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1Локомотив М
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4Локомотив М
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 3Динамо М
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 3 ДВДинамо М
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М3 : 3Динамо М
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 5 : 2Локомотив М
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 3Локомотив М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2Локомотив М
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 0
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Динамо М
17.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 3
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М3 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2Локомотив М
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 28.11
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close