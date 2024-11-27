Локомотив М - Динамо М 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Марцел Личка
История личных встреч
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3 ДВ
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|17.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|28.11
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4