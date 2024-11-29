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Реймс - Ланс 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
29 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Реймс
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ланс, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ланс
Ланс
94 Франция вр Йеванн Диуф
21 Франция зщ Седрик Кипре
5 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
8 Мали пз Яя Фофана
6 Франция пз Валентен Атаньяна
23 Португалия пз Аурелиу Бута
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
30 Франция вр Брис Самба
14 Аргентина зщ Факундо Медина
4 Австрия зщ Кевин Дансо
24 Франция зщ Жонатан Гради
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
7 Франция нп Флорьян Сотока
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
10 Португалия нп Давид Кошта
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Реймс1 : 1Ланс
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Ланс2 : 0Реймс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1Реймс
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс1 : 2Ланс
01.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс2 : 0Реймс
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 4Реймс
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
17.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 30-й тур Реймс3 : 1Ланс
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Реймс1 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 3Реймс
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Реймс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Реймс1 : 2
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Реймс
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ланс1 : 3
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Ланс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ланс0 : 2
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 2Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1219
7 Осер1219
8 Реймс1218
9 Ланс1217
10 Тулуза1215
11 Страсбург1213
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Гавр1212
15 Ренн1211
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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