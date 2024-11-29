Реймс - Ланс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
29 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ланс, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ланс
Ланс
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|8
|пз
|Яя Фофана
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Факундо Медина
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|10
|нп
|Давид Кошта
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|01.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 4
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|17.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 30-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|12
|19
|7
|Осер
|12
|19
|8
|Реймс
|12
|18
|9
|Ланс
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|12
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Гавр
|12
|12
|15
|Ренн
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7