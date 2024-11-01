Санкт-Паули - Хольштайн 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
29 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хольштайн, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хольштайн
Киль
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|19
|нп
|Фил Харрес
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Марцель Рапп
История личных встреч
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 4
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|17.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|25.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|09.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|11
|17
|7
|Фрайбург
|11
|17
|8
|Майнц
|11
|16
|9
|Штутгарт
|11
|16
|10
|Унион
|11
|16
|11
|Вольфсбург
|11
|15
|12
|Вердер
|11
|15
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2