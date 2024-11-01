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Санкт-Паули - Хольштайн 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
29 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Санкт-Паули
Хольштайн

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хольштайн, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хольштайн
Киль
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
4 Австрия зщ Давид Немет
2 Греция зщ Манолис Салиакас
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Германия пз Карло Бухальфа
23 Германия пз Филипп Трой
17 Англия нп Оладапо Афолаян
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
1 Германия вр Тимон Вайнер
6 Сербия зщ Марко Ивезич
4 Германия зщ Патрик Эррас
14 Германия зщ Макс Гешвилль
17 Германия зщ Тимо Беккер
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
10 Германия пз Льюис Холтби
22 Германия пз Николай Ремберг
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
19 Германия нп Фил Харрес
7 Германия нп Стивен Скрыбски
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хольштайн3 : 4Санкт-Паули
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули5 : 1Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4Санкт-Паули
08.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 0Хольштайн
17.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн3 : 0Санкт-Паули
25.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули3 : 0Хольштайн
07.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн4 : 0Санкт-Паули
09.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули1 : 1Хольштайн
10.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хольштайн2 : 1Санкт-Паули
26.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули2 : 1Хольштайн
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 2 : 0Санкт-Паули
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули0 : 1
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 2Санкт-Паули
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 4 : 2Санкт-Паули
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули0 : 0
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Хольштайн0 : 3
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 1Хольштайн
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 0
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Хольштайн
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 1Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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