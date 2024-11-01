Фаренсе - Эштрела 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
29 Ноября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эштрела, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Эштрела
Амадора
|33
|вр
|Рикарду Велью
|44
|зщ
|Лукас Африко
|4
|зщ
|Artur Jorge
|3
|зщ
|Марко Морено
|28
|зщ
|Pastor
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|93
|пз
|Miguel Menino
|79
|пз
|Мехди Мергем
|2
|нп
|Пауло де Алмейда
|14
|нп
|Дарио Поведа
|7
|нп
|Элвеш Бальде
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|6
|пз
|Jesus Igor
|22
|пз
|Леу Кордейру
|26
|пз
|Leonel Bucca
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|97
|нп
|Жовани Кабрал
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|29.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|15.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 0
|03.12.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 4
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Риу Аве
|11
|12
|11
|Жил Висенте
|11
|10
|12
|Эшторил
|11
|10
|13
|АВС
|11
|10
|14
|Боавишта
|11
|9
|15
|Эштрела
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5