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Фаренсе - Эштрела 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
29 Ноября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фаренсе
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эштрела, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Эштрела
Амадора
33 Португалия вр Рикарду Велью
44 Бразилия зщ Лукас Африко
4 Португалия зщ Artur Jorge
3 Испания зщ Марко Морено
28 Бразилия зщ Pastor
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
93 Португалия пз Miguel Menino
79 Франция пз Мехди Мергем
2 Бразилия нп Пауло де Алмейда
14 Испания нп Дарио Поведа
7 Португалия нп Элвеш Бальде
30 Бразилия вр Бруно
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
77 Португалия зщ Данилу Вейга
6 Бразилия пз Jesus Igor
22 Бразилия пз Леу Кордейру
26 Аргентина пз Leonel Bucca
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
29.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Эштрела0 : 3Фаренсе
15.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 0Эштрела
03.12.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Эштрела2 : 0Фаренсе
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фаренсе
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Фаренсе
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Фаренсе
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 4Фаренсе
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 5 : 1Эштрела
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВЭштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Риу Аве1112
11 Жил Висенте1110
12 Эшторил1110
13 АВС1110
14 Боавишта119
15 Эштрела119
16
Стыковая зона
Арока118
17
Зона вылета
Насьонал108
18
Зона вылета
Фаренсе115

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