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Вулверхэмптон - Борнмут 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вулверхэмптон
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Борнмут, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Аит-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
7Бразилияпз Андре Триндаде
5ГабонпзМарио Лемина
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
10БразилиянпМатеус Кунья
13ИспанияврКепа Аррисабалага
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
19НидерландынпДжастин Клюйверт
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турВулверхэмптон0 : 1Борнмут
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2Вулверхэмптон
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 1Борнмут
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0Вулверхэмптон
24.06.2020Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019Англия - Премьер-лига13-й турБорнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турБорнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.12.2018Англия - Премьер-лига17-й турВулверхэмптон2 : 0Борнмут
03.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБорнмут2 : 1Вулверхэмптон
06.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турВулверхэмптон1 : 2Борнмут
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 4Вулверхэмптон
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турВулверхэмптон2 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Вулверхэмптон
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 2
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турБорнмут1 : 2
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 2Борнмут
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 1Борнмут
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турБорнмут2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

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