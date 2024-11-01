Вулверхэмптон - Борнмут 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Борнмут, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Марио Лемина
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Матеус Кунья
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Андони Ираола
История личных встреч
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4