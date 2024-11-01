Ноттингем Форест - Ипсвич Таун 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|18
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|16
|пз
|Николас Домингес
|22
|пз
|Райан Йейтс
|20
|нп
|Жота Силва
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Киран Маккенна
История личных встреч
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 2
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|19.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|25.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|05.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4