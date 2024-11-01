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Ноттингем Форест - Ипсвич Таун 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
18 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
16 Аргентина пз Николас Домингес
22 Англия пз Райан Йейтс
20 Португалия нп Жота Силва
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун1 : 1Ноттингем Форест
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ноттингем Форест2 : 0Ипсвич Таун
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ипсвич Таун
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ипсвич Таун4 : 2Ноттингем Форест
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ноттингем Форест3 : 0Ипсвич Таун
19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун0 : 2Ноттингем Форест
05.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ипсвич Таун1 : 0Ноттингем Форест
24.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ноттингем Форест1 : 1Ипсвич Таун
25.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ипсвич Таун2 : 1Ноттингем Форест
05.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест2 : 2Ипсвич Таун
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ипсвич Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 3Ипсвич Таун
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ипсвич Таун0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

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