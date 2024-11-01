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Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
28 Мали пз Шейк Дукуре
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 0
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

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