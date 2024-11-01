Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Эдди Хау
История личных встреч
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4