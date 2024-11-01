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Брентфорд - Лестер Сити 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брентфорд
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лестер Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лестер Сити
Лестер
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
11ДР КонгонпЙоан Висса
24ДаниянпМиккель Дамсгор
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
6НигерияпзОнинье Ндиди
24ФранцияпзБубакари Сумаре
40АргентинапзФакундо Буонанотте
18ГананпДжордан Айю
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
УэльсСтивен Купер
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турБрентфорд1 : 1Лестер Сити
07.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турЛестер Сити2 : 2Брентфорд
20.03.2022Англия - Премьер-лига30-й турЛестер Сити2 : 1Брентфорд
24.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турБрентфорд1 : 2Лестер Сити
24.01.2021Кубок Англии1/16 финалаБрентфорд1 : 3Лестер Сити
25.01.2020Кубок Англии1/16 финалаБрентфорд0 : 1Лестер Сити
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 0Брентфорд
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 2
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Брентфорд
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаБрентфорд1 : 1 5 : 4
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд4 : 3
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турЛестер Сити1 : 2
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 0Лестер Сити
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 1Лестер Сити
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала5 : 2Лестер Сити
25.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЛестер Сити1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

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