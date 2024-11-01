Брентфорд - Лестер Сити 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лестер Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Томас Франк
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4