Сток Сити - Бёрнли 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бёрнли, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|30.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|05.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|12.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|16.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|22.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|15.08.2009
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|17
|35
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|17
|35
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|17
|33
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|17
|33
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|17
|29
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|17
|27
|7
|Вест Бромвич Альбион
|17
|27
|8
|Блэкберн Роверс
|16
|25
|9
|Миллуолл
|16
|24
|10
|Норвич Сити
|17
|22
|11
|Суонси Сити
|17
|22
|12
|Бристоль Сити
|17
|22
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|17
|22
|14
|Сток Сити
|17
|21
|15
|Дерби Каунти
|17
|20
|16
|Лутон Таун
|17
|18
|17
|Ковентри Сити
|17
|17
|18
|Оксфорд Юнайтед
|17
|17
|19
|Престон Норт Энд
|17
|17
|20
|Плимут Аргайл
|17
|17
|21
|Кардифф Сити
|17
|16
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|17
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|14
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12