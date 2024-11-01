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Сток Сити - Бёрнли 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Сток Сити
Бёрнли

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бёрнли, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
30.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турСток Сити0 : 1Бёрнли
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБёрнли1 : 1Сток Сити
22.04.2018Англия - Премьер-лига35-й турСток Сити1 : 1Бёрнли
12.12.2017Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли1 : 0Сток Сити
04.04.2017Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 0Сток Сити
03.12.2016Англия - Премьер-лига14-й турСток Сити2 : 0Бёрнли
16.05.2015Англия - Премьер-лига37-й турБёрнли0 : 0Сток Сити
22.11.2014Англия - Премьер-лига12-й турСток Сити1 : 2Бёрнли
10.03.2010Англия - Премьер-лига21-й турБёрнли1 : 1Сток Сити
15.08.2009Англия - Премьер-лига1-й турСток Сити2 : 0Бёрнли
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турСток Сити0 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Сток Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турСток Сити1 : 1
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 2Сток Сити
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турСток Сити2 : 1
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турБёрнли2 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур0 : 1Бёрнли
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турБёрнли1 : 0
07.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 0Бёрнли
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 0Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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