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Суонси Сити - Портсмут 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Суонси Сити
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Портсмут, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур1 : 2Суонси Сити
24.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турСуонси Сити3 : 4
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур1 : 0Суонси Сити
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турСуонси Сити1 : 0
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 2Суонси Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турПортсмут3 : 1
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Портсмут
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 1Портсмут
25.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПортсмут1 : 2
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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