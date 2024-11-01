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Эспаньол - Сельта 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
30 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Эспаньол
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Сельта
Виго
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
12ИспаниязщАльваро Техеро
10ИспанияпзПоль Лосано
20ЧехияпзАлекс Крал
17ИспаниянпХофре Каррерас
9АргентинанпАлехо Велис
7ИспаниянпХавьер Пуадо
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
18.03.2023Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 3Сельта
03.01.2023Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол3 : 1 ДВСельта
13.08.2022Испания - Примера1-й турСельта2 : 2Эспаньол
10.04.2022Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Сельта
17.12.2021Испания - Примера18-й турСельта3 : 1Эспаньол
19.07.2020Испания - Примера38-й турЭспаньол0 : 0Сельта
26.09.2019Испания - Примера6-й турСельта1 : 1Эспаньол
24.04.2019Испания - Примера34-й турЭспаньол1 : 1Сельта
18.08.2018Испания - Примера1-й турСельта1 : 1Эспаньол
11.02.2018Испания - Примера23-й турСельта2 : 2Эспаньол
23.11.2024Испания — Примера14-й тур4 : 1Эспаньол
03.11.2024Испания — Примера12-й тур3 : 1Эспаньол
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Эспаньол
25.10.2024Испания — Примера11-й турЭспаньол0 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур4 : 1Эспаньол
23.11.2024Испания — Примера14-й турСельта2 : 2
10.11.2024Испания — Примера13-й тур2 : 2Сельта
04.11.2024Испания — Примера12-й турСельта1 : 0
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 5Сельта
27.10.2024Испания — Примера11-й тур3 : 0Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Атлетик Б1423
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1422
7 Жирона1421
8 Мальорка1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1418
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1414
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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