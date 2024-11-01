Эспаньол - Сельта 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
30 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Сельта
Виго
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|9
|нп
|Алехо Велис
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1 ДВ
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 5
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|22
|7
|Жирона
|14
|21
|8
|Мальорка
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|14
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|14
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9