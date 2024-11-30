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ПСЖ - Нант 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
ПСЖ
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
8 Испания пз Фабиан Руис
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Франция вр Альбан Лафон
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
3 Франция зщ Николя Козза
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
22 Уэльс пз Сорба Томас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Нант0 : 2ПСЖ
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 1Нант
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ4 : 2Нант
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Нант0 : 3ПСЖ
31.07.2022 Суперкубок Франции 2022 Финал ПСЖ4 : 0Нант
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Нант3 : 1ПСЖ
20.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ3 : 1Нант
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ1 : 2Нант
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Нант0 : 3ПСЖ
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Нант1 : 2ПСЖ
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0ПСЖ
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур ПСЖ3 : 0
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 2 : 4ПСЖ
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Нант0 : 2
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 3 : 2Нант
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Нант1 : 2
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 3 : 1Нант
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Нант1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Нант». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1219
7 Осер1219
8 Реймс1218
9 Ланс1217
10 Тулуза1215
11 Страсбург1213
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Гавр1212
15 Ренн1211
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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