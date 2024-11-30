ПСЖ - Нант 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Альбан Лафон
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|22
|пз
|Сорба Томас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|31.07.2022
|Суперкубок Франции 2022
|Финал
|4 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 1
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Нант». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|12
|19
|7
|Осер
|12
|19
|8
|Реймс
|12
|18
|9
|Ланс
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|12
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Гавр
|12
|12
|15
|Ренн
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7