Аугсбург - Бохум 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бохум, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бохум
Бохум
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|29
|пз
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|11
|17
|7
|Фрайбург
|11
|17
|8
|Майнц
|11
|16
|9
|Штутгарт
|11
|16
|10
|Унион
|11
|16
|11
|Вольфсбург
|11
|15
|12
|Вердер
|11
|15
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2