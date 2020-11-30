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Аугсбург - Бохум 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Аугсбург
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бохум, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бохум
Бохум
22ХорватияврНеделько Лабрович
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
5ФранциязщКрислен Матсима
11ГерманиязщМариус Вольф
3ДаниязщМадс Педерсен
8КосовопзЭльвис Реджбечай
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
13ХорватиязщЯков Медич
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
19СловакияпзМатуш Беро
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
29ГерманияпзМориц Брошински
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турБохум1 : 1Аугсбург
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАугсбург2 : 2Бохум
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБохум3 : 2Аугсбург
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турАугсбург0 : 1Бохум
24.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБохум0 : 2Аугсбург
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турАугсбург2 : 3Бохум
27.10.2021Кубок Германии2-й раундБохум2 : 2 5 : 4Аугсбург
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур3 : 0Аугсбург
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турАугсбург0 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Аугсбург
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАугсбург3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турАугсбург2 : 1
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Бохум
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турБохум1 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур7 : 2Бохум
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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