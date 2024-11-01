Вердер - Штутгарт 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|11
|17
|7
|Фрайбург
|11
|17
|8
|Майнц
|11
|16
|9
|Штутгарт
|11
|16
|10
|Унион
|11
|16
|11
|Вольфсбург
|11
|15
|12
|Вердер
|11
|15
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2