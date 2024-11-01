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Вердер - Штутгарт 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Вердер
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
7ГерманиянпМарвин Дукш
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
4ГерманиязщЙоша Вагноман
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1Штутгарт
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 0Вердер
05.02.2023Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турВердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020Германия - Бундеслига10-й турВердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018Германия - Бундеслига6-й турШтутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018Германия - Бундеслига31-й турШтутгарт2 : 0Вердер
02.12.2017Германия - Бундеслига14-й турВердер1 : 0Штутгарт
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Вердер
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Вердер
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 1Вердер
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 1Штутгарт
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт2 : 3
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШтутгарт0 : 2
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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