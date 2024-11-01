РБ Лейпциг - Вольфсбург 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Тьягу Томаш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|11
|17
|7
|Фрайбург
|11
|17
|8
|Майнц
|11
|16
|9
|Штутгарт
|11
|16
|10
|Унион
|11
|16
|11
|Вольфсбург
|11
|15
|12
|Вердер
|11
|15
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2