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РБ Лейпциг - Вольфсбург 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
РБ Лейпциг
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
20ГерманиязщРидле Баку
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
24ГерманияпзБенце Дардаи
39АвстриянпПатрик Виммер
9АлжирнпМохамед Амура
11ПортугалиянпТьягу Томаш
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур4 : 3РБ Лейпциг
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 1РБ Лейпциг
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур2 : 1РБ Лейпциг
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 3Вольфсбург
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург1 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0 ДВ
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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