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Боруссия Д - Бавария 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
30 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзФеликс Нмеча
13ГерманияпзПаскаль Грос
20АвстрияпзМарсель Забитцер
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2Боруссия Д
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4Бавария
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020Суперкубок ГерманииФиналБавария3 : 2Боруссия Д
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 3Боруссия Д
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д4 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Боруссия Д
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБавария1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 1Бавария
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБавария1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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