ПЕК Зволле - Спарта 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Спарта, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|9
|нп
|Дилан Венте
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|18
|пз
|Абемли Мето Силу
|22
|пз
|Hamza el Dahri
|16
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|7
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Морис Стейн
История личных встреч
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|25.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|05.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 3
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 6 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|16
|10
|Виллем II
|13
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|16
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|ПЕК Зволле
|13
|12
|15
|Гронинген
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5