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ПЕК Зволле - Спарта 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Спарта, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Спарта
Роттердам
1НидерландыврЯспер Схенделар
2КюрасаозщШерел Флоранус
3НидерландызщОливье Артссен
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
5БельгиязщТьерри Лутонда
34НидерландыпзNick Fichtinger
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
50БолгарияпзФилип Крастев
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
9НидерландынпДилан Венте
11БельгиянпДилан Мбайо
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщMarvin Young
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщПатрик ван Анхольт
18БразилияпзАбемли Мето Силу
22НидерландыпзHamza el Dahri
16НидерландыпзКамиель Негли
10БельгияпзАрно Версейрен
7НидерландыпзМохамед Нассо
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
04.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турСпарта0 : 2ПЕК Зволле
12.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турПЕК Зволле1 : 2Спарта
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турСпарта2 : 0ПЕК Зволле
22.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турПЕК Зволле1 : 1Спарта
03.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турСпарта3 : 2ПЕК Зволле
26.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПЕК Зволле4 : 0Спарта
25.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПЕК Зволле2 : 2Спарта
31.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле2 : 0Спарта
20.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турСпарта1 : 1ПЕК Зволле
05.02.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта2 : 3ПЕК Зволле
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турПЕК Зволле3 : 1
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 2ПЕК Зволле
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд4 : 3 ДВПЕК Зволле
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур6 : 0ПЕК Зволле
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турСпарта1 : 2
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Спарта
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турСпарта1 : 4
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 6 ДВСпарта
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1317
9 НЕК Неймеген1316
10 Виллем II1316
11 НАК Бреда1316
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 ПЕК Зволле1312
15 Гронинген1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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