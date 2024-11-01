Спортинг - Санта-Клара 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Санта-Клара, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|21
|зщ
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Джовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|27
|зщ
|Гильерме Рамош
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|32
|пз
|Матеус Нунес
|19
|пз
|Бруну Алмейда
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|15.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|22.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|6 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Риу Аве
|11
|12
|11
|Жил Висенте
|11
|10
|12
|Эшторил
|11
|10
|13
|АВС
|11
|10
|14
|Боавишта
|11
|9
|15
|Эштрела
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5