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Спортинг - Санта-Клара 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Спортинг
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Санта-Клара, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
2 Бразилия пз Матеус Рейс
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
57 Португалия пз Джовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
13 Португалия зщ Луиш Роша
27 Португалия зщ Гильерме Рамош
3 Бразилия зщ Matheus Pereira
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
32 Бразилия пз Матеус Нунес
19 Португалия пз Бруну Алмейда
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг3 : 0Санта-Клара
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг4 : 0Санта-Клара
26.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Санта-Клара
07.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара3 : 2Спортинг
05.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 1Санта-Клара
24.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
10.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Спортинг1 : 0Санта-Клара
16.12.2019 Португалия - Примейра 14-й тур Санта-Клара0 : 4Спортинг
15.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг1 : 0Санта-Клара
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг1 : 5
22.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг6 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 4Спортинг
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Спортинг4 : 1
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг5 : 1
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Санта-Клара
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 0
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Санта-Клара
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 1
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 1Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Риу Аве1112
11 Жил Висенте1110
12 Эшторил1110
13 АВС1110
14 Боавишта119
15 Эштрела119
16
Стыковая зона
Арока118
17
Зона вылета
Насьонал108
18
Зона вылета
Фаренсе115

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