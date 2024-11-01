Краснодар - Спартак М 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Деян Станкович
История личных встреч
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|17
|23
|8
|Рубин
|17
|23
|9
|Акрон
|17
|19
|10
|Пари Нижний Новгород
|17
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|16
|12
|Крылья Советов
|16
|15
| 13
Стыковая зона
|Химки
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Факел
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8