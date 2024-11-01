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Краснодар - Спартак М 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Краснодар
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М0 : 3Краснодар
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М0 : 2Краснодар
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М1 : 0Краснодар
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3Краснодар
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0Спартак М
27.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Краснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 4Спартак М
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 3 : 3 2 : 4Краснодар
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Краснодар
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 1Спартак М
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М5 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Пари Нижний Новгород1716
11 Динамо Мх1616
12 Крылья Советов1615
13
Стыковая зона
Химки1613
14
Стыковая зона
Факел1613
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург178

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