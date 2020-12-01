Марсель - Монако 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
01 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монако, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Монако
Монако
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
|17
|нп
|Джонатан Роуи
|1
|вр
|Радослав Маецки
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 4
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «Марсель» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|13
|20
|7
|Лион
|12
|19
|8
|Осер
|12
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Брест
|13
|16
|11
|Тулуза
|12
|15
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Сент-Этьен
|13
|13
|15
|Гавр
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7