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Марсель - Монако 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
01 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Марсель
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монако, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Монако
Монако
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
3ФранциязщКентен Мерлен
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
21ФранцияпзВалентин Ронжье
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
25ФранцияпзАдриен Рабьо
8ФранциянпНиль Мопе
17АнглиянпДжонатан Роуи
1ПольшаврРадослав Маецки
22ГаназщМохаммед Салису
5ГерманиязщТило Керер
2Бразилияпз Вандерсон
12БразилияпзКаю Энрике
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
10РоссияпзАлександр Головин
7МарокконпЭлисс Бен-Сегир
36ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
27.01.2024Франция - Лига 119-й турМарсель2 : 2Монако
30.09.2023Франция - Лига 17-й турМонако3 : 2Марсель
28.01.2023Франция - Лига 120-й турМарсель1 : 1Монако
13.11.2022Франция - Лига 115-й турМонако2 : 3Марсель
06.03.2022Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 1Монако
11.09.2021Франция - Лига 15-й турМонако0 : 2Марсель
23.01.2021Франция - Лига 121-й турМонако3 : 1Марсель
12.12.2020Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 1Монако
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаМонако2 : 1Марсель
15.09.2019Франция - Лига 15-й турМонако3 : 4Марсель
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 3Марсель
08.11.2024Франция — Лига 111-й турМарсель1 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 2Марсель
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 5Марсель
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМонако2 : 3
22.11.2024Франция — Лига 112-й турМонако3 : 2
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 3Монако
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Монако
01.11.2024Франция — Лига 110-й турМонако0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «Марсель» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1320
7 Лион1219
8 Осер1219
9 Реймс1318
10 Брест1316
11 Тулуза1215
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Сент-Этьен1313
15 Гавр1212
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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