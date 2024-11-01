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Фиорентина - Интер М 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
01 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фиорентина
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Интер М
Милан
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
29ФранцияпзЯсин Адли
32ИталияпзДанило Катальди
23ИталияпзАндреа Кольпани
4ИталияпзЭдоардо Бове
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
28.01.2024Италия - Серия А22-й турФиорентина0 : 1Интер М
03.09.2023Италия - Серия А3-й турИнтер М4 : 0Фиорентина
24.05.2023Кубок ИталииФиналФиорентина1 : 2Интер М
01.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турИнтер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турФиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021Италия - Серия А5-й турФиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021Италия - Серия А21-й турФиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаФиорентина1 : 2 ДВИнтер М
26.09.2020Италия - Серия А2-й турИнтер М4 : 3Фиорентина
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина3 : 2
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 2Фиорентина
10.11.2024Италия — Серия А12-й турФиорентина3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Фиорентина
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турИнтер М1 : 0
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 5Интер М
10.11.2024Италия — Серия А12-й турИнтер М1 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М1 : 0
03.11.2024Италия — Серия А11-й турИнтер М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1416
11 Торино1315
12 Кальяри1414
13 Рома1313
14 Лечче1312
15 Парма1312
16 Верона1412
17 Комо1411
18
Зона вылета
Дженоа1311
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция138

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