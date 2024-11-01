Фиорентина - Интер М 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
01 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Интер М
Милан
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|32
|пз
|Данило Катальди
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 3
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Кальяри
|14
|14
|13
|Рома
|13
|13
|14
|Лечче
|13
|12
|15
|Парма
|13
|12
|16
|Верона
|14
|12
|17
|Комо
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8