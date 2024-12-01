04:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 декабря
Свернуть список

АВС - Брага 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
01 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
АВС
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Брага, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Брага
Брага
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
24 Португалия зщ Кики
7 Португалия пз Луиш Силва
15 Испания пз Хауме
8 Грузия пз Георгий Абурджания
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
17 Эквадор нп John Mercado
1 Бразилия вр Лима Матеус
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
4 Мали зщ Сику Ньякате
8 Португалия пз Жоау Моутинью
21 Португалия пз Рикарду Орта
6 Бразилия пз Витор Карвальо
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
7 Португалия нп Брума
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
77 Испания нп Габри Мартинес
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала АВС3 : 2АВС
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0АВС
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур АВС0 : 5
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала АВС0 : 2АВС
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Брага3 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Брага
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 4
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Брага
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1113
11 Боавишта1210
12 Жил Висенте1110
13 Эшторил1110
14 АВС1110
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока118
18
Зона вылета
Фаренсе128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close