АВС - Брага 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
01 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Брага, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Брага
Брага
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|24
|зщ
|Кики
|7
|пз
|Луиш Силва
|15
|пз
|Хауме
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|21
|пз
|Рикарду Орта
|6
|пз
|Витор Карвальо
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|77
|нп
|Габри Мартинес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|11
|13
|11
|Боавишта
|12
|10
|12
|Жил Висенте
|11
|10
|13
|Эшторил
|11
|10
|14
|АВС
|11
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8