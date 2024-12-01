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Севилья - Осасуна 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
02 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Севилья
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
1 Испания вр Альваро Фернандес
32 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сербия зщ Неманья Гудель
12 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
20 Швейцария пз Джибриль Соу
14 Испания нп Херард Фернандес
7 Испания нп Исаак Ромеро
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
15 Испания зщ Рубен Пенья
7 Испания пз Хон Монкайола
18 Испания пз Икер Муньос
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Висенте Морено
История личных встреч
28.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Осасуна
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 0Севилья
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Севилья2 : 3Осасуна
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Осасуна2 : 1 ДВСевилья
12.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Осасуна2 : 1Севилья
05.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 0Севилья
30.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Севилья2 : 0Осасуна
22.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Осасуна0 : 2Севилья
07.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Севилья1 : 0Осасуна
01.03.2020 Испания - Примера 26-й тур Севилья3 : 2Осасуна
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Севилья1 : 0
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 0Севилья
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Севилья0 : 2
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Севилья
25.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Севилья
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Осасуна2 : 2
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 4 : 0Осасуна
05.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Осасуна
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Осасуна1 : 0
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1433
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1526
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1524
7 Жирона1522
8 Осасуна1422
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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