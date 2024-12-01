Севилья - Осасуна 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
02 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|20
|пз
|Джибриль Соу
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|7
|пз
|Хон Монкайола
|18
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Висенте Морено
История личных встреч
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|12.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|22.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|15
|24
|7
|Жирона
|15
|22
|8
|Осасуна
|14
|22
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9