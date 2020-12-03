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Милан - Сассуоло 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Милан
Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло3 : 3Милан
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Милан1 : 0Сассуоло
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Милан2 : 5Сассуоло
30.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Сассуоло0 : 0Милан
22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло0 : 3Милан
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Милан1 : 3Сассуоло
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Милан1 : 2Сассуоло
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Сассуоло1 : 2Милан
21.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Сассуоло1 : 2Милан
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Милан0 : 0Сассуоло
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Милан3 : 0
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Милан
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Милан
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Милан
29.11.2024 Италия — Серия B 15-й тур 0 : 2Сассуоло
23.11.2024 Италия — Серия B 14-й тур Сассуоло4 : 0
09.11.2024 Италия — Серия B 13-й тур 0 : 1Сассуоло
03.11.2024 Италия — Серия B 12-й тур Сассуоло1 : 0
29.10.2024 Италия — Серия B 11-й тур 2 : 2Сассуоло
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
03.12
Милан
Сассуоло
03.12
Фиорентина
Эмполи
04.12
Лацио
Наполи
05.12
Ювентус
Кальяри
17.12
Аталанта
Чезена
18.12
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12

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