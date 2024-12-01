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Сарагоса - Гранада 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Сарагоса
Гранада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Гранада, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Гранада
Гранада
История личных встреч
02.11.2024 Испания — Сегунда 13-й тур Сарагоса2 : 1Гранада
08.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Сарагоса1 : 0Гранада
21.10.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Гранада1 : 0Сарагоса
10.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Гранада1 : 0Сарагоса
04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Сарагоса0 : 2Гранада
19.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Гранада2 : 1Сарагоса
06.09.2017 Кубок Испании 2-й раунд Сарагоса3 : 0Гранада
27.08.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Сарагоса1 : 1Гранада
11.03.2013 Испания - Примера 27-й тур Сарагоса0 : 0Гранада
29.11.2012 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Гранада2 : 1Сарагоса
30.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур Сарагоса0 : 1
23.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур 2 : 2Сарагоса
17.11.2024 Испания — Сегунда 15-й тур Сарагоса0 : 0
09.11.2024 Испания — Сегунда 14-й тур 1 : 1Сарагоса
02.11.2024 Испания — Сегунда 13-й тур Сарагоса2 : 1Гранада
30.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур 2 : 1Гранада
23.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур Гранада0 : 0
16.11.2024 Испания — Сегунда 15-й тур 1 : 2Гранада
09.11.2024 Испания — Сегунда 14-й тур Гранада3 : 2
02.11.2024 Испания — Сегунда 13-й тур Сарагоса2 : 1Гранада

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