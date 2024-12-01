Сарагоса - Гранада 03 Декабря прямая трансляция
03 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Гранада, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Гранада
Гранада
История личных встреч
|02.11.2024
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 0
|21.10.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|1 : 0
|10.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 0
|04.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|0 : 2
|19.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|06.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 0
|27.08.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|11.03.2013
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|29.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|30.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|2 : 2
|17.11.2024
|Испания — Сегунда
|15-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Испания — Сегунда
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|0 : 0
|16.11.2024
|Испания — Сегунда
|15-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Испания — Сегунда
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|2 : 1