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Манчестер Сити - Ноттингем Форест 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
82 Англия зщ Рико Льюис
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
3 Португалия зщ Рубен Диаш
19 Германия пз Илкай Гюндоган
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
11 Бельгия нп Жереми Доку
26 Бразилия нп Савио
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
18 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0Ноттингем Форест
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Манчестер Сити
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити3 : 3
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити0 : 4
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Манчестер Сити
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 1Манчестер Сити
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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