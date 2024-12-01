Манчестер Сити - Ноттингем Форест 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|82
|зщ
|Рико Льюис
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Жереми Доку
|26
|нп
|Савио
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|18
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5