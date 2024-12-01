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Ньюкасл - Ливерпуль 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
36 Англия пз Шон Лонгстафф
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
10 Англия нп Энтони Гордон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
2 Англия зщ Джозеф Гомес
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
01.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль4 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Ливерпуль
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль2 : 0
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ливерпуль
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль2 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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