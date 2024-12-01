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Эвертон - Вулверхэмптон 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Эвертон
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзОрель Мангала
10СенегалнпИлиман Ндиайе
7АнглиянпДуайт Макнил
11АнглиянпДжек Харрисон
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1ПортугалияврЖозе Са
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Аит-Нури
2ИрландиязщМэтт Доэрти
5ГабонпзМарио Лемина
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
10БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЭвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.09.2019Англия - Премьер-лига4-й турЭвертон3 : 2Вулверхэмптон
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур4 : 0Эвертон
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турЭвертон0 : 0
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 0Эвертон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 0Эвертон
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон1 : 1
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й турВулверхэмптон2 : 4
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 4Вулверхэмптон
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турВулверхэмптон2 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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