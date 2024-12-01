Эвертон - Вулверхэмптон 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Джек Харрисон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|5
|пз
|Марио Лемина
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Гари О'Нил
История личных встреч
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5