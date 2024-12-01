Астон Вилла - Брентфорд 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брентфорд, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
|25
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Томас Франк
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5