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Астон Вилла - Брентфорд 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Астон Вилла
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брентфорд, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
25ШвецияврРобин Ольсен
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
44ФранцияпзБубакар Камара
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамеруннпБрайан Мбемо
24ДаниянпМиккель Дамсгор
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
11ДР КонгонпЙоан Висса
7ГерманиянпКевин Шейд
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ДанияТомас Франк
История личных встреч
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла3 : 3Брентфорд
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турБрентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турБрентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турАстон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022Англия - Премьер-лига21-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турАстон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБрентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турАстон Вилла2 : 2Брентфорд
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
09.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турАстон Вилла0 : 0Брентфорд
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 0Астон Вилла
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАстон Вилла0 : 0
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАстон Вилла2 : 2
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Астон Вилла
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й турБрентфорд4 : 1
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 0Брентфорд
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 2
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Брентфорд
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаБрентфорд1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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