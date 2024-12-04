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Кёльн - Герта 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
04 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Кёльн
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Герта, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Герта
Берлин
1 Германия вр Марвин Швебе
24 Англия зщ Julian Pauli
4 Германия зщ Тимо Хюберс
3 Германия зщ Доминик Хайнц
17 Косово зщ Леарт Пакярада
7 Австрия пз Деян Любичич
6 Германия пз Эрик Мартель
9 Германия пз Джан-Лука Вальдшмидт
42 Германия пз Дэмион Даунс
19 Германия пз Тим Лемперле
8 Босния и Герцеговина нп Денис Хусейнбашич
1 Германия вр Тьярк Эрнст
16 Англия зщ Джонджо Кенни
37 Германия зщ Тони Лайстнер
31 Венгрия зщ Мартон Дардаи
42 Нидерланды зщ Дейорайсо Зефёйк
8 Германия зщ Кевин Сесса
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
10 Германия пз Ибрахим Маза
6 Германия пз Диего Демме
39 Германия нп Дерри Шерхант
7 Германия нп Флориан Нидерлехнер
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1Кёльн
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2Герта
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Герта2 : 0Кёльн
09.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Герта1 : 3Кёльн
15.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн3 : 1Герта
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта0 : 0Кёльн
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Кёльн0 : 0Герта
22.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Герта0 : 5Кёльн
29.09.2019 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 4Герта
14.04.2018 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта2 : 1Кёльн
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Кёльн2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 0
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1Кёльн
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Кёльн3 : 0
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Герта
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Герта
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1Кёльн
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Герта2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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