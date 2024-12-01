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РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Венгрия вр Петер Гулачи
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
13 Австрия зщ Николас Зайвальд
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
7 Норвегия зщ Антонио Нуса
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
18 Бельгия пз Артур Вермерен
44 Словения пз Кевин Кампль
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
29 Франция зщ Нильс Нкунку
27 Германия пз Марио Гётце
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
7 Египет пз Омар Мармуш
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
20.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг1 : 1Айнтрахт Ф
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Айнтрахт Ф3 : 1РБ Лейпциг
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 4 : 3РБ Лейпциг
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур РБ Лейпциг0 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 0 : 4Айнтрахт Ф
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 3Айнтрахт Ф
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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