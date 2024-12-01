РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|13
|зщ
|Николас Зайвальд
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|7
|зщ
|Антонио Нуса
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|7
|пз
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Марко Розе
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|03.12
| Бавария
Байер
|03.12
| Кёльн
Герта
|04.12
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|04.12
| Карлсруэ
Аугсбург
|04.12
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|04.12