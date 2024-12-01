Сант-Андреу - Бетис 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сант-Андреу - Бетис, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сант-Андреу
Барселона
Бетис
Севилья
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 0
|30.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|17.10.2018
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 0 ДВ
|12.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0 ДВ
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1