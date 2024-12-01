04:02 ()
Свернуть список

Сант-Андреу - Бетис 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Сант-Андреу
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сант-Андреу - Бетис, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сант-Андреу
Барселона
Бетис
Севилья
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Сант-Андреу2 : 1
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч 4 : 0Сант-Андреу
30.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Сант-Андреу0 : 1
17.10.2018 Кубок Испании 3-й раунд Сант-Андреу1 : 0 ДВ
12.09.2018 Кубок Испании 2-й раунд Сант-Андреу1 : 0 ДВ
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Бетис
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Бетис
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 4 : 2Бетис
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Бетис2 : 2
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Бетис2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close