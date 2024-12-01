Понтеведра - Вильярреал 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Понтеведра - Вильярреал, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Понтеведра
Понтеведра
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
|19.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 1
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2 ДВ
|21.12.2022
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|13.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 3
|07.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2