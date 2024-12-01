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Понтеведра - Вильярреал 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Понтеведра
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Понтеведра - Вильярреал, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Понтеведра
Понтеведра
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
19.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд Понтеведра4 : 1
04.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Понтеведра0 : 2 ДВ
21.12.2022 Кубок Испании 2-й раунд Понтеведра2 : 1
13.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 3Понтеведра
07.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Понтеведра0 : 0 4 : 5
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Вильярреал2 : 2
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 2Вильярреал
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вильярреал3 : 0
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 6Вильярреал
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 2Вильярреал

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