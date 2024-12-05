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Лацио - Наполи 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Лацио
Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Марко Барони
История личных встреч
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Лацио0 : 0Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2Лацио
03.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Наполи0 : 1Лацио
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Лацио1 : 2Наполи
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Лацио1 : 2Наполи
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 0Лацио
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Наполи5 : 2Лацио
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Лацио2 : 0Наполи
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Наполи3 : 1Лацио
21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Лацио
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Лацио0 : 0
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Лацио3 : 0
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 1Лацио
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Лацио2 : 1
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Наполи
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Наполи1 : 0
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Наполи
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Наполи0 : 3
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 2Наполи
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
04.12
Лацио
Наполи
05.12
Ювентус
Кальяри
17.12
Аталанта
Чезена
18.12
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12

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