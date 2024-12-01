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Конкенсе - Реал Сосьедад 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Конкенсе
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Конкенсе - Реал Сосьедад, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Конкенсе
Куэнка
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Конкенсе1 : 0
05.09.2018 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 0Конкенсе
31.08.2016 Кубок Испании 1-й раунд 2 : 0Конкенсе
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Реал Сосьедад2 : 0
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
21.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Реал Сосьедад
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Реал Сосьедад1 : 0

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