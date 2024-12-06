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Лилль - Брест 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
06 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лилль
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
10 Франция пз Реми Кабелла
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
19 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
40 Нидерланды вр Марко Бизот
12 Кот-д'Ивуар зщ Люк Зогбе
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
22 Мали зщ Массадио Айдара
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
14 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
21 Франция пз Ромен Февр
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Эрик Руа
История личных встреч
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1Лилль
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 0Брест
24.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 1Брест
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Брест0 : 0Лилль
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Брест2 : 0Лилль
23.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Лилль1 : 1Брест
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль0 : 0Брест
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Брест3 : 2Лилль
06.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Лилль1 : 0Брест
31.03.2013 Франция - Лига 1 30-й тур Брест1 : 2Лилль
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 2Лилль
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 2Лилль
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Лилль1 : 0
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 2 : 2Лилль
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Лилль1 : 1
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Брест3 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 0Брест
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 2Брест
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 3 : 1Брест
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1333
2
Лига чемпионов
Марсель1326
3
Лига чемпионов
Монако1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1323
5
Лига Европы
Лион1322
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1320
7 Ланс1320
8 Осер1319
9 Реймс1318
10 Тулуза1318
11 Брест1316
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1312
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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