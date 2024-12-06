Лилль - Брест 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
06 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Реми Кабелла
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|40
|вр
|Марко Бизот
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Мама Бальде
|21
|пз
|Ромен Февр
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Эрик Руа
История личных встреч
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Лион
|13
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|13
|20
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|13
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|13
|18
|11
|Брест
|13
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8