Брага - Эшторил 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
06 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|7
|нп
|Брума
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|44
|зщ
|Кевен Бома
|23
|зщ
|Педру Алвару
|20
|зщ
|Wagner Pina
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|14
|нп
|Янис Беграуи
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|03.03.2018
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 6
|01.10.2017
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|6 : 0
|07.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Фамаликан
|12
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8