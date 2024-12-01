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Брага - Эшторил 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
06 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
Брага
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Эшторил
Эшторил
1 Бразилия вр Лима Матеус
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Португалия пз Жоау Моутинью
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
7 Португалия нп Брума
27 Испания вр Хоэль Роблес
25 Австрия зщ Феликс Бахер
44 Того зщ Кевен Бома
23 Португалия зщ Педру Алвару
20 Португалия зщ Wagner Pina
6 Испания пз Алехандро Орельяна
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
14 Франция нп Янис Беграуи
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1Брага
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Брага3 : 1Эшторил
08.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Брага4 : 1Эшторил
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил0 : 2Брага
18.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Эшторил0 : 0Брага
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Брага2 : 0Эшторил
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Брага3 : 1Эшторил
03.03.2018 Португалия - Примейра 25-й тур Эшторил0 : 6Брага
01.10.2017 Португалия - Примейра 8-й тур Брага6 : 0Эшторил
07.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Брага1 : 1Эшторил
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Брага
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Брага3 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Брага
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 4
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Брага
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Эшторил2 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 4 : 0Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 0 4 : 3Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1233
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Фамаликан1217
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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