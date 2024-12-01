Эльверсберг - Нюрнберг 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|14
|27
| 2
Повышение
|Гамбург
|14
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|14
|23
|4
|Ганновер-96
|14
|23
|5
|Карлсруэ
|14
|23
|6
|Эльверсберг
|14
|22
|7
|Кёльн
|14
|22
|8
|Фортуна
|14
|22
|9
|Герта
|14
|21
|10
|Магдебург
|14
|21
|11
|Дармштадт 98
|14
|20
|12
|Нюрнберг
|14
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|14
|14
|14
|Шальке-04
|14
|13
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8