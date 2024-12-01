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Эльверсберг - Нюрнберг 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Эльверсберг
Нюрнберг

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг3 : 0Эльверсберг
10.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Эльверсберг0 : 1Нюрнберг
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Эльверсберг
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг3 : 1
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Эльверсберг
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Эльверсберг
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Нюрнберг2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Нюрнберг
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 1Нюрнберг
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071427
2
Повышение
Гамбург1423
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1423
4 Ганновер-961423
5 Карлсруэ1423
6 Эльверсберг1422
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Герта1421
10 Магдебург1421
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1419
13 Гройтер Фюрт1414
14 Шальке-041413
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461412
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

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