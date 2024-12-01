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Падерборн 07 - Шальке-04 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Падерборн 07
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Шальке-04, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Шальке-043 : 3Падерборн 07
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 1Шальке-04
18.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Шальке-042 : 0Падерборн 07
12.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 070 : 1Шальке-04
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Шальке-041 : 1Падерборн 07
15.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 5Шальке-04
16.05.2015 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 0Падерборн 07
17.12.2014 Германия - Бундеслига 16-й тур Падерборн 071 : 2Шальке-04
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Падерборн 07
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 073 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Падерборн 07
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 070 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Падерборн 070 : 1
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Шальке-040 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Шальке-04
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Шальке-04
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071427
2
Повышение
Гамбург1423
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1423
4 Ганновер-961423
5 Карлсруэ1423
6 Эльверсберг1422
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Герта1421
10 Магдебург1421
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1419
13 Гройтер Фюрт1414
14 Шальке-041413
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461412
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

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