Падерборн 07 - Шальке-04 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Шальке-04, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|18.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|12.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 5
|16.05.2015
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|17.12.2014
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|14
|27
| 2
Повышение
|Гамбург
|14
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|14
|23
|4
|Ганновер-96
|14
|23
|5
|Карлсруэ
|14
|23
|6
|Эльверсберг
|14
|22
|7
|Кёльн
|14
|22
|8
|Фортуна
|14
|22
|9
|Герта
|14
|21
|10
|Магдебург
|14
|21
|11
|Дармштадт 98
|14
|20
|12
|Нюрнберг
|14
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|14
|14
|14
|Шальке-04
|14
|13
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8