Трабзонспор - Касымпаша 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Окончен
2 : 2
- 45+4'Мухаммед Чам Сарачевич
- 53'Сердар Саатчи
- 79'1:1Симон Банза
- 82'2:1Энтони Нвакаэме
0'
45'
90'
- 23'Николас Опоку
- 24'Жоя Да Кошта
- 38'0:1Кафу
- 76'Кевин Родригеш
- 290+1'2:2Жоя Да Кошта90+4'Мортада Бен Уаннес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Касымпаша, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Касымпаша
Стамбул
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|79
|зщ
|Педру Мальейро
90+2'
|29
|зщ
|Сердар Саатчи
|44
|зщ
|Арсений Батагов
|18
|зщ
|Эрен Эльмалы
|6
|зщ
|Батиста Менди
|5
|пз
|Джон Ландстрем
46'
|7
|пз
|Эдин Вишча
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|70
|нп
|Денис Дрэгуш
46'
|17
|нп
|Симон Банза
|9
|нп
|Энтони Нвакаэме
46'
|94
|нп
|Энис Дестан
46'
|11
|пз
|Озан Туфан
90+2'
|1
|вр
|Андреас Янниотис
|2
|зщ
|Клаудио Винк
|20
|зщ
|Николас Опоку
86'
|58
|зщ
|Ясин Осджан
|77
|зщ
|Кевин Родригеш
86'
|6
|пз
|Goekhan Guel
86'
|7
|пз
|Мамаду Фалль
|8
|пз
|Кафу
69'
|35
|пз
|Айтач Кара
|12
|пз
|Мортада Бен Уаннес
|18
|нп
|Жоя Да Кошта
|26
|пз
|Лорет Садику
69'
|5
|зщ
|Садык Чифтпынар
86'
|72
|пз
|Антонин Барак
86'
|9
|нп
|Йосип Брекало
86'
Запасные
|54
|вр
|Muhammet Tepe
|3
|зщ
|Борна Баришич
|23
|пз
|Умут Гюнеш
|61
|пз
|Джихан Чанак
|90
|нп
|Пойраз Йылдырым
|84
|Ali Sahin Yilmaz
|74
|Salih Malkocoglu
|25
|вр
|Ali Emre Yanar
|29
|зщ
|Taylan Aydin
|11
|нп
|Эрдем Четинкая
|15
|Yaman Suakar
|27
|Berkay Ozden
|23
|Sinan Alkas
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|29.01.2024
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 3
|01.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 5
|08.04.2023
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|26.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 2
|30.10.2020
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|19.01.2020
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|6 : 0
|30.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|2 : 1
|25.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|08.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|35
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|14
|23
|5
|Бешикташ
|13
|22
|6
|Гёзтепе
|13
|21
|7
|Истанбул Башакшехир
|13
|19
|8
|Ризеспор
|13
|19
|9
|Сивасспор
|14
|18
|10
|Коньяспор
|14
|18
|11
|Антальяспор
|13
|17
|12
|Трабзонспор
|14
|16
|13
|Касымпаша
|14
|16
|14
|Газиантеп
|13
|15
|15
|Аланьяспор
|13
|14
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|13
|8
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|13
|2