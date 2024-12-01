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Трабзонспор - Касымпаша 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Трабзонспор
Окончен
2 : 2
Касымпаша

  • 45+4'
    Мухаммед Чам Сарачевич
  • 53'
    Сердар Саатчи
  • 79'
    1:1
    Симон Банза
  • 82'
    2:1
    Энтони Нвакаэме
0'
45'
90'
  • 23'
    Николас Опоку
  • 24'
    Жоя Да Кошта
  • 38'
    0:1
    Кафу
  • 76'
    Кевин Родригеш
  • 2
    90+1'
    2:2
    Жоя Да Кошта
    90+4'
    Мортада Бен Уаннес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Касымпаша, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Касымпаша
Стамбул
1ТурцияврУгурджан Чакыр
79ПортугалиязщПедру Мальейро
90+2'
29ТурциязщСердар Саатчи
44УкраиназщАрсений Батагов
18ТурциязщЭрен Эльмалы
6ФранциязщБатиста Менди
5АнглияпзДжон Ландстрем
46'
7Босния и ГерцеговинапзЭдин Вишча
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
70РумыниянпДенис Дрэгуш
46'
17ДР КонгонпСимон Банза
9НигериянпЭнтони Нвакаэме
46'
94ТурциянпЭнис Дестан
46'
11ТурцияпзОзан Туфан
90+2'
1ГрецияврАндреас Янниотис
2БразилиязщКлаудио Винк
20ГаназщНиколас Опоку
86'
58ТурциязщЯсин Осджан
77ПортугалиязщКевин Родригеш
86'
6ГерманияпзGoekhan Guel
86'
7СенегалпзМамаду Фалль
8Португалияпз Кафу
69'
35ТурцияпзАйтач Кара
12ТуниспзМортада Бен Уаннес
18Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
26АлбанияпзЛорет Садику
69'
5ТурциязщСадык Чифтпынар
86'
72ЧехияпзАнтонин Барак
86'
9ХорватиянпЙосип Брекало
86'
Запасные
54ТурцияврMuhammet Tepe
3ХорватиязщБорна Баришич
23ТурцияпзУмут Гюнеш
61ТурцияпзДжихан Чанак
90ТурциянпПойраз Йылдырым
84ТурцияAli Sahin Yilmaz
74ТурцияSalih Malkocoglu
25ТурцияврAli Emre Yanar
29ТурциязщTaylan Aydin
11ТурциянпЭрдем Четинкая
15ТурцияYaman Suakar
27ТурцияBerkay Ozden
23ТурцияSinan Alkas
Главные тренеры
ТурцияАбдулла Авчи
ТурцияШенол Гюнеш
ТурцияШенол Гюнеш
История личных встреч
29.01.2024 Турция - Суперлига 23-й тур Трабзонспор2 : 3Касымпаша
01.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Касымпаша1 : 5Трабзонспор
08.04.2023 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша2 : 0Трабзонспор
10.10.2022 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор0 : 0Касымпаша
05.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Трабзонспор1 : 0Касымпаша
18.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Касымпаша0 : 1Трабзонспор
26.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Трабзонспор2 : 1Касымпаша
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша1 : 2Трабзонспор
30.10.2020 Турция - Суперлига 7-й тур Трабзонспор3 : 4Касымпаша
19.01.2020 Турция - Суперлига 18-й тур Трабзонспор6 : 0Касымпаша
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 2 : 1Трабзонспор
25.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Трабзонспор5 : 0
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 3 : 1Трабзонспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 1Трабзонспор
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 0 : 0Касымпаша
08.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Касымпаша1 : 2
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 1 : 3Касымпаша
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Касымпаша1 : 4
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Касымпаша
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1335
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1332
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1429
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1423
5 Бешикташ1322
6 Гёзтепе1321
7 Истанбул Башакшехир1319
8 Ризеспор1319
9 Сивасспор1418
10 Коньяспор1418
11 Антальяспор1317
12 Трабзонспор1416
13 Касымпаша1416
14 Газиантеп1315
15 Аланьяспор1314
16
Зона вылета
Кайсериспор1312
17
Зона вылета
Бодрум1411
18
Зона вылета
Хатайспор138
19
Зона вылета
Адана Демирспор132

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