Сандерленд - Сток Сити 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
07 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Сток Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|27.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 5
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|15.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|28.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|04.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 2
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|25
|13
|Суонси Сити
|18
|23
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|18
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13