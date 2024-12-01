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Сандерленд - Сток Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
07 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Сандерленд
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Сток Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
27.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турСандерленд3 : 1Сток Сити
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити2 : 1Сандерленд
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСандерленд1 : 5Сток Сити
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 1Сандерленд
14.01.2017Англия - Премьер-лига21-й турСандерленд1 : 3Сток Сити
15.10.2016Англия - Премьер-лига8-й турСток Сити2 : 0Сандерленд
30.04.2016Англия - Премьер-лига36-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
28.11.2015Англия - Премьер-лига14-й турСандерленд2 : 0Сток Сити
25.04.2015Англия - Премьер-лига34-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
04.10.2014Англия - Премьер-лига7-й турСандерленд3 : 1Сток Сити
29.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 0Сандерленд
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турСандерленд0 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Сандерленд
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турСандерленд2 : 2
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 0Сандерленд
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСток Сити0 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турСток Сити0 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Сток Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турСток Сити1 : 1
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 2Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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